Gazzeli hastaların ve sağlık çalışanlarının 'sedyeli' abluka eylemi

Gazze'de hastalar ve sağlık çalışanları on yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası nedeniyle sağlık sektörünün zarar görmesini protesto etti.

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Gazze'de sağlık sektörü çalışanlarının Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınında düzenlediği eyleme ambulanslarla gelen ve sedye ile katılan hasta ve yaralılar, "Gazze'de hastalara ablukaya hayır", "Gazzeli hastalar ilaçsız" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail ablukası, Filistinli vatandaşın günlük yaşam sistemini bozmayı hedefliyor. Hasta ve yaralılar en basit tedavi haklarından dahi mahrum kalıyor. Yüzlercesine Beyt Hanun Sınır Kapısı giyotininde veda ettik." ifadelerini kullandı.

Kudra, İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne abluka uyguladığını, ilaçların girişini ve hastaların Gazze dışında tedavilerini engellediğini, bunun yanı sıra Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında çok sayıda sivili ve sağlık personelini hedef aldığını söyledi.

Gazze sınırı yakınında görev yaptıkları sırada Bakanlığa bağlı sağlık ekiplerinden 2 kişinin şehit olduğunu, yaklaşık 320 kişinin yaralandığını hatırlatan Kudra, İsrail'in cumartesi günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında yaralıları taşıyan 9 ambulans ile ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 3 aracın zarar gördüğünü aktardı.

Kudra, tüm ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi, hastaların Gazze dışında tedavi olabilecekleri hastanelere naklinin mümkün olması gerektiğini belirtti.

Sağlık kuruluşları adına konuşan Nadir el-Batta da "Gazze'deki sağlık durumu, abluka nedeniyle bir felaketin eşiğinde. Buna ek olarak İsrail, barış gönüllüsü sivilleri hedef alıyor." dedi.

Gazze'deki binlerce hastanın, çok ciddi ilaç sıkıntısı çektiğini ve tedavi imkanlarının zor olduğunu ifade eden Batta, uluslararası toplumun Gazzeli hasta ve yaralıların bu sıkıntıları için harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in, yüzlerce hasta ve yaralının tedavi için Gazze'den çıkışını "güvenlik" bahaneleriyle engellediğini belirtiyor.

Filistin Enformasyon Bakanlığı da kanser hastaları başta olmak üzere Gazze dışında tedavi edilmesi gerekenlerin yüzde 56'sına Gazze'den çıkış izni verilmediğini ifade ediyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.