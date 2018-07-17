Bab'da 450 polis daha göreve hazır

Fotoğraf: AA/Beha el Halebi

BAB/ANKARA

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesinde görev yapacak 450 polis mezun oldu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in katılımıyla Bab ilçe merkezinde 450 polis için yemin töreni düzenlendi.

Törende, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti için eğitilen K9 köpekleri hünerlerini sergiledi.

Bab'daki Polis Teşkilatı amirlerinden Yusuf Şibli, AA muhabirine yaptığı açılamada, ilçede güvenlik çalışmalarına katkı sağlayacak 450 polis adayını, özel eğitimler vererek mezun ettiklerini söyledi.

Şibli, "4.sü düzenlenen program çerçevesinde yeni polis adaylarımıza her türlü silah eğitimi verildi. Olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda eğitim aldılar. Bab halkı rahat olsun. İnşallah gelecek günler daha güzel olacak." dedi.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.

Muhabir: Ömer Koparan-Adham Kako