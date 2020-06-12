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Dünya

Gazze'deki İslami Cihad Örgütünden Trump'ın UCM kararına tepki

İslami Cihad Örgütü, ABD Başkanı Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamasının Filistinlilere karşı işlenen İsrail suçlarına korunma sağladığını belirtti.

Hamdi Yıldız   | 12.06.2020
Gazze'deki İslami Cihad Örgütünden Trump'ın UCM kararına tepki

Gazze

İslami Cihad Örgütü resmi internet sitesinde İslami Cihad Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayna'nın konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Hasayna, Trump'ın bu adımının Siyonist varlığa destek bağlamında atıldığını böylece hukukun ve uluslararası sözleşme ve yasaların delinmesine devam edildiğini dile getirdi.

Açıklamada, Hasayna "Bu adımla Siyonizme Filistin halkına, Arap ve Müslüman haklara karşı daha fazla suç işlemesi için Siyonizme koruma sağlanıyor" ifadesini kullandı.

Hasayna, ABD yönetiminin UCM'ye, Filistin halkına ve dünyadaki mazlumlara destek veren tüm örgütlere karşı düşmanca yaklaşım sergilediğini, böylece ABD'nin uluslararası toplumu ve dünya halklarını umursamadığının kesinleştiğini kaydetti.

ABD yönetimi ve Siyonist oluşumun saldırganca davranışına karşı koymak noktasında uluslararası sistemin tereddüt etmeye devam etmesinin uluslararası etik sistemin çöktüğünü ortaya koyduğunu ifade eden Hasayna, uluslararası sistemin Amerika ve Siyonizmin hegemonyasına girdiğini vurguladı.

Hasayna, UCM'ye bu konuda işlevsel bir adım atması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi dün imzaladı.

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