Dolar
41.85
Euro
48.95
Altın
4,271.47
ETH/USDT
3,982.20
BTC/USDT
110,062.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Limanı'ndan yola çıkan Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan "17. İyilik Gemisi" Mısır'ın El Ariş Limanı açıklarına ulaştı
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 2 yıl boyunca bombaladığı Gazze Şeridi'nin en büyük insani felaketle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek İsrail saldırılarından 20 bin patlamamış mühimmatın kaldığını bildirdi.

Mahmut Geldi  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 70 milyon ton enkaz bıraktığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin yakın tarihin en büyük insani felaketiyle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail saldırılarından geriye 20 bin patlamamış mühimmatın kaldığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada söz konusu mühimmatların imhası için uzman ekiplere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsrail'in 2 yılı aşkın süren saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin yakın tarihte görülmemiş şekilde adeta enkaza dönüştüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümetin 15 Ekim Çarşamba gününe kadar elde ettiği verilere göre, Gazze Şeridi'ndeki enkaz 65-70 milyon ton civarında. Bu enkaz, İsrail'in doğrudan hedef alarak yerle bir ettiği binlerce ev, tesis ve altyapılardan kaldı. Gazze Şeridi inşaat ve çevre bakımından bir felaket bölgesi haline geldi."

Gazze'deki enkazları kaldırma çalışmalarının da büyük engellerle karşılaşacağı aktarılan açıklamada, İsrail'in engelleri nedeniyle ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye ulaşamadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin sınır kapılarını kapalı tutarak, enkaz altındaki cansız bedenlere ulaşma çalışmalarında kullanılacak ekipmanların girişine de izin vermediği belirtildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak
Van YYÜ'den Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin açıklama
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
İlim Yayma Cemiyeti, kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla basın buluşması düzenledi

Benzer haberler

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Gazze'nin yeniden inşası konferansında özel sektörün rolü ve uluslararası finansman vurgulandı

Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarından kalan 20 bin patlamamış mühimmat var

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık
Almanya Başbakanı Merz: Orta Doğu'da gerçek ve kalıcı bir barış için yeniden umut var

Almanya Başbakanı Merz: Orta Doğu'da gerçek ve kalıcı bir barış için yeniden umut var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet