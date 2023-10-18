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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, "JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Göksel Yıldırım  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor

Ankara

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, "Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." dedi.

Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan Troy Teknoloji Savunmanın Müdürü Bereketlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ettiğini savunan Bereketlioğlu, bu donanımla birlikte de söz konusu bombanın hassas güdümlü mühimmata dönüştüğünü belirtti.

Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.

Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti.

Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta." dedi.


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