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Dünya

Gazze'deki ateşkes Lübnan'da coşkuyla kutlandı

İsrail'in 471 gündür şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesi Lübnan'da coşkuyla kutlandı.

Muhammed Emin Canik  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Gazze'deki ateşkes Lübnan'da coşkuyla kutlandı Fotoğraf:Houssam Shbaro/AA

Beyrut

Başkent Beyrut'taki Burc el-Beracine Filistin Mülteci Kampı'nda toplanan yüzlerce kişi, Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.

Tekbirler getirildi, çocuklara şekerlemeler ve tatlılar dağıtıldı.

Kampın içinde yürüyüş düzenleyen kalabalık, marşlar eşliğinde ateşkesin Gazze'nin zaferi olduğunu ifade etti.

Burc el-Beracine Kampı'ndan Sevzen Verde, "Gazze halkı bugün zaferin mümkün olduğunu gösterdi. Biz bu gaspçı düşmandan korkmuyoruz. Yıllar da geçse hak muzaffer olacak. Allah sabredenlerle beraberdir. Gazze halkını tebrik ediyoruz, şehitlerimize rahmet olsun." dedi.

Kamp sakinlerinden Fevziye Osman da İsrail'den korkmadığını belirterek, Gazze'deki ateşkesin Filistin halkının zaferi olduğunu ifade etti.

Gazze'deki ateşkes sonrası başta Filistin mülteci kampları olmak üzere Lübnan'ın kuzeyinden güneyine çeşitli kentlerinde sevinç gösterileri düzenlendi.

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