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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 163'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Iyad Nabolsi, Ömer Erdem  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Gazze'de öldürülen gazetecilerin sayısı 163'e yükseldi

Gazze

Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Haydar İbrahim'in ölümüyle Gazze Şeridi'ndeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana şehit gazetecilerin sayısı 163'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

Medya Ofisinden 21 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 162 olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

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