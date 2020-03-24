Gazze'de koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak
Gazze Şeridi'ndeki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bölgedeki tüm camilerin yarından itibaren 2 hafta süreyle kapatılması kararı aldı.
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Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki alim ve müftülerin ortak kararıyla, koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla yarından itibaren tüm camilerde vakit ile cuma namazlarına ara verileceğini ve camilerin 2 hafta süreyle kapalı tutulacağını söyledi.
Öte yandan Gazze'de yayımlanan "Filistin" gazetesi de koronavirüs nedeniyle kağıt baskılı yayınını süresiz durdurduğunu açıkladı.
Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, "19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte Gazze'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü" duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.