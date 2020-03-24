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Türkiye, Koronavirüs

İletişim Başkanı Altun, koronavirüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmaları paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 24 saatte Türkiye'de yapılan çalışmaları paylaştı.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.03.2020
İletişim Başkanı Altun, koronavirüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmaları paylaştı

Ankara

Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak."


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