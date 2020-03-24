İletişim Başkanı Altun, koronavirüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son 24 saatte Türkiye'de yapılan çalışmaları paylaştı.
Ankara
Twitter hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının önlemleri paylaşan Altun, şunları kaydetti:
Koronavirüs'le mücadele kapsamında Milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 24, 2020
Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, Devlet-Millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak. pic.twitter.com/01OvpZnxnH
"Koronavirüsle mücadele kapsamında milletimiz sosyal mesafeyi artırırken biz de virüse karşı cepheyi genişletiyoruz. Son 24 saatte aldığımız önlemler mücadelemize ivme kazandıracak, devlet-millet el ele inşallah bu süreci atlatmamıza katkı sağlayacak."
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