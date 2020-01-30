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Dünya, Müslümanların kırmızı çizgisi Kudüs

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 30.01.2020
Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Gazze

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı.

Gösterilerde "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının reddedilmesi ve Filistinlilerin desteklenmesi yönünde sloganlar atıldı, Filistin'in haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, UNSCO önündeki gösteriler sırasında yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin başta olmak üzere tüm dünyada güçlü bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Maruf, Gazze hükümeti olarak bu konuda kendilerinin en ön safta yer alacağını ifade ederken basın mensuplarından da destek istedi.

Gazzelilerden BM Genel Sekreteri'ne mektup

Gösterinin ardından Gazze Hükümeti Basın Ofisi yetkilileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere bölgedeki BM Röportörü'ne bir mektup teslim etti.

Mektupta, Filistin halkının tarihsel hakları ve BM'nin tüm kararlarıyla çelişen ABD'nin sözde barış planına karşı "net ve dürüst" bir tutum içerisinde olunması istendi.

Filistin Gazeteciler Sendikası önünde gösteri

Öte yandan Gazze'deki Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösteriye ise Filistinli gazeteci ve yazarlar katıldı.

Sendika Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada özgürlükten yana olan herkesten ABD'nin bu "utanç anlaşması" karşısında Filistin halkının yanında yer almalarını istediklerini söyledi.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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