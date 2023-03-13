Gazze Şeridi açıklarında vatoz bereketi yaşanıyor
Gazze Şeridi'nde denize açılan balıkçılar, bol miktarda vatoz balığıyla döndü.
Gazze
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların bugün Akdeniz'de bol miktarda vatoz yakaladığını söyledi.
Balıkçıların denizde yaklaşık 15 mil açıldığını aktaran Ayyaş, "Bu balık türünün fiyatları düşüktür. Balıkçılar vatoz balığının kilogramını 10 şekele (2,76 dolar) satıyor." dedi.
Balıkçıların ağlarına takılan bol miktardaki vatozlara yoğun ilgi olduğunu dile getiren Ayyaş, vatoz mevsiminin mart ayında başlayıp nisan ayında sona erdiğini belirtti.
İsrail ablukası altındaki Gazze'nin açıklarında bu yıl vatoz mevsiminde avlanmanın iyi geçtiğini ifade eden Ayyaş, bunun da ekonomik şartların iyi olmadığı bölgede balıkçıların yüzünü güldürdüğünü kaydetti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
Filistin Tarım Bakanlığı, 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de, balıkçılığı önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak değerlendiriyor.
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