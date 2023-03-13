Dolar
18.97
Euro
20.37
Altın
1,909.91
ETH/USDT
1,661.90
BTC/USDT
24,010.00
BIST 100
5,323.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Şangfu ile Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu başkan yardımcılıklarına atanan Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong'a telgraf göndererek, ayrı ayrı tebrik etti.

Rusya ile Çin'in ortak sınıra ve tarihe sahip olduğu belirtilen tebrik mesajlarında, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu."

Şoygu, iki ülke arasında, askeri teknik alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskenderun'da sağanak etkili oluyor
Karabük'te yapımı tamamlanan Haslı Göleti su tutmaya başladı
Hatay Büyükşehir Belediyesi enkazında "evrak nöbeti"
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Mevlid-i Şerif, Süleyman Çelebi'nin Müslümanlara bıraktığı en büyük miras

Benzer haberler

Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı

Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı

Rusya: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmiyoruz

AB, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hedef alanlara yönelik yaptırımları uzattı

Kremlin: Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz

Kremlin: Ukrayna ile ilgili belirlenen hedeflere sadece askeri yollarla ulaşabiliriz
Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü

Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki durumu görüştü
Türkiye'de geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 35 düştü

Türkiye'de geçen yıl doğal gazdan elektrik üretimi yüzde 35 düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet