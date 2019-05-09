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Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail'in AA ofisini vurmasını kınadı

Gazetecileri Koruma Komitesi,"CPJ, İsrail'in 4 Mayıs'ta Türk basın kuruluşu Anadolu Ajansının Gazze ofisini bombalamasını kınıyor" açıklamasında bulundu.

Dildar Baykan   | 09.05.2019
Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail'in AA ofisini vurmasını kınadı

New York

New York merkezli insan hakları örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binaya düzenlediği saldırıyı kınadı.

CPJ'den yapılan yazılı açıklamada, "CPJ, İsrail'in 4 Mayıs'ta Türk basın kuruluşu Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisini bombalamasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail savaş uçaklarının AA Gazze ofisinin bulunduğu binaya 4 füze attığı belirtilen açıklamada, CPJ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Temsilcisi Ignacio Miguel Delgado'nun şu ifadelerine yer verildi:

"İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisini bombalaması ve binayı tamamen yok etmesi kabul edilemez. Bu eylem, sivil olan ve uluslararası hukuk tarafından korunan gazetecilerin de hayatını tehlikeye atmıştır. İsrailli yetkililer Gazze'de basın kuruluşlarının nerede olduğunu biliyor. İsrail, gazetecilerin öldürülme ya da yaralanma korkusu olmadan işlerini yapabilmelerini sağlamalıdır."

İsrail ordusu, 4 Mayıs Cumartesi günü, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki AA ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

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