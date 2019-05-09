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Dünya

Bağdat'taki saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Haydar Karaalp   | 09.05.2019
Bağdat'taki saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aylardır devam eden istikrar ortamı sonrası düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesine bağlı El-Cemile semtinde bulunan çarşıda bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Daha önce yapılan açıklamada El-Cemile semtinde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Bağdat'ta son aylarda terör ve saldırılardan uzak bir istikrar ortamı hakimdi.

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