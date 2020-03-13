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Dünya, Koronavirüs

Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Batı Afrika ülkesi Gana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Adam Abu-bashal   | 13.03.2020
Gana'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları görüldü

Abuja

Batı Afrika ülkesi Gana'da, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Gana Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu, basına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Norveç'ten başkent Akra'ya gelen 2 kişide virüse rastlandığını belirtti.

Bu kişilerin karantinaya alındığını ifade eden Agyeman-Man, temas kurdukları herkesin de takip altına alındığını kaydetti.

Afrika kıtasında Kenya'nın yanı sıra Gabon, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki yaklaşık 160 virüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı.

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