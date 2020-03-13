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Politika, Koronavirüs

İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede hükümete destek açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, hükümetin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda sorumlu bir muhalefet anlayışıyla gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Buket Güven   | 13.03.2020
İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede hükümete destek açıklaması

Ankara

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Paçacı, "Konunun hassasiyetine uygun çalışmalar yürütmüş, yürütmeye devam etmektedir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak virüsle mücadele bir bakanlığın değil, tüm bakanlıkların sorumluluğundadır. Aynı çalışma performansını diğer bakanlıklarda da olmasını temenni ediyoruz." dedi.

"Ekonomik paket açıklanmalı"

Koronavirüs ile mücadele sürecinde alınması gereken ekonomik tedbirleri sıralayan Paçacı, "Bütün bu olumsuz gelişmelerden en büyük tahribat, küçük işletmelerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızda görülecektir. Ülkemizde ekonomi yöneticilerinin başta Berat Albayrak olmak üzere acilen ekonomik paket açıklaması gerekmektedir." dedi.

Paçacı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da turizm sektörüne vergi kolaylığı, borç ertelenmesi ve yeni kaynak imkanı yaratılması çağrısında bulundu. Hükümete tavsiyelerini sıralayan Paçacı, şunları söyledi:

"Bağ-Kur borçları ertelenmeli, ödemelerde kolaylık sağlanmalıdır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin SGK ödemeleri faizsiz ertelenmelidir. Sigorta primi ödemelerinde işveren hissesi daha düşük oranda tutulması sağlanmalı. İŞKUR desteği teşvikler arttırılmalı, bankalara olan borçlar yeniden yapılandırılmalıdır. Su ve enerji fiyatlandırılmaları yeniden yapılmalıdır. Eğitim ve tanıtım destekleri kolaylaştırılmalı."

Koronavirüsle mücadelenin toplumsal sorumluluk gerektirdiğine dikkati çeken Paçacı, bu dönemde iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Hükümet isterse destek veririz"

Paçacı, vatandaşlardan paniğe kapılmamasını isteyerek "Hükümetin, vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda iktidar, muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin masaya yatırıldığı toplantıyı ve açıklanan tedbirleri de olumlu bulduklarını belirten Paçacı, "Muhalefet, iktidar anlayışı içinde değil alınması gereken tedbirler konusunda birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi şarttır. Mücadele topyekun yapılmalıdır ancak böyle netice alınabilir." dedi.

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