Euro
9.98
Dolar
8.53
BIST 100
1,449.59
Altın
1,781.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da çocuk felci virüsü (poliovirüs) tespit edildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 19.08.2021
Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Abuja

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Bajul ve sahil beldesi Kotu bölgesinde alınan örneklerde poliovirüs tespit edildiğini belirtti.

Bunun, çok korkulan virüsün yaklaşık 2 milyon insanın ülkesinde dolaştığı anlamına geldiğini kaydeden Samateh, hükümetin salgını durdurmak için aşı kampanyası planladığını duyurdu.

Samateh, kampanyaların beş yaş altı tüm çocukları hedeflediğini ifade etti.

Afrika'da Gambiya'dan başka Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan gibi ülkelerde de poliovirüs tespit edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, çalışanları aşı yaptırmayan bakımevlerine fon vermeyi kesecek
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 210 milyonu geçti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıpları artıyor
Avustralya’da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 58'e çıktı

Benzer haberler

Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Gambiya'da çocuk felci virüsü tespit edildi