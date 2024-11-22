Dolar
34.55
Euro
36.05
Altın
2,698.66
ETH/USDT
3,313.60
BTC/USDT
98,084.00
BIST 100
9,480.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor. Antalya’nın Belek ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
logo
Dünya

G7, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini pazartesi görüşecek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, G7 ülkeleri olarak UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini, 25 Kasım'da görüşeceklerini söyledi.

Barış Seçkin  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
G7, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini pazartesi görüşecek

Roma

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini, 25 Kasım'da başlayacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini bildirdi.

Tajani, Torino kentinde katıldığı bir etkinlikte gazetecilere UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emri ve gelecek hafta italyanın ev sahipliğinde yapılacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısına dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları olarak 25-26 Kasım’da Anagni ve Fiuggi kasabalarında bir araya geleceklerini hatırlatan Tajani, şunları söyledi:

"UCM'ye saygı duyuyoruz ve destekliyoruz, ancak yerine getirmesi gereken rolün siyasi değil, hukuki olduğuna inanıyoruz. Mahkemenin bu seçimi yapmasına yol açan nedenleri anlamak için belgeleri inceleyeceğiz. G7 Dışişleri Bakanları Pazartesi günü Fiuggi'de başlayacak ve müttefiklerimizle birlikte kararlar alacağız. Bu, Başbakanımız (Giorgia Meloni) tarafından seçilen ve benim uygulamam gereken çizgidir."

UCM, 21 Kasım'da açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi kabul etti
Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler eklendi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şahsiyetimizin inşasında aileden sonra en önemli rolü öğretmenlerimiz üstlenmektedir
Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Benzer haberler

G7, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini pazartesi görüşecek

G7, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini pazartesi görüşecek

İtalya'da trafik cezaları önemli oranda arttırıldı

İtalya'da sağlık çalışanları 24 saatlik greve gitti

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türk öğrencilerin İtalya'ya gelip okumak istemeleri konusunda kesinlikle engel yok

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: Türk öğrencilerin İtalya'ya gelip okumak istemeleri konusunda kesinlikle engel yok
İtalya Başbakanı Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız

İtalya Başbakanı Meloni: Açlık ve yoksulluk sorunlarını çözmekten çok ama çok uzaktayız
İtalyan uzmanlar, Türk öğrencilerin vize mağduriyetinin ele alınması konusunda hemfikir

İtalyan uzmanlar, Türk öğrencilerin vize mağduriyetinin ele alınması konusunda hemfikir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet