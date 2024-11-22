Dünya Gıda Programı: 74 ülkede 343 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını ve 2025 yılında insani yardım gereksinimlerine yanıt vermek için 16,9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
Roma
Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşu, 2025 Küresel Görünüm Raporu'nu kamuoyuna duyurdu.
WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "2025 Küresel Görünüm Raporu, 74 ülkede 343 milyon insanın akut gıda güvensizliği yaşadığını, geçen yıla göre yüzde 10 artış olduğunu ve bunun pandemi sırasında kaydedilen rekor seviyeye çok yakın olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, küresel gıda ihtiyaçlarını ve ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki boşluğu gidermek için 16,9 milyar dolar gerektiği belirtilerek, "WFP'nin, 2025 yılında en çok açlık çeken 123 milyon kişiye yardım etmek için ihtiyaç duyduğu 16,9 milyar dolar, dünyanın sadece iki haftada kahveye harcadığı miktara yakın." değerlendirmesinde bulunuldu.
WFP'nin rapordan öne çıkan detayları paylaştığı açıklamasında, Asya ve Pasifik bölgesi için 2,5 milyar dolara, Sahra Altı Afrika için 8,4 milyar dolara, düşmanlıkların ve çatışmaların sürdüğü; Gazze, Suriye, Ukrayna ve Yemen'in dahil olduğu Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Ukrayna’da milyonlarca kişi için 4,9 milyar dolara ve Latin Amerika ve Karayipler için 1,1 milyar dolara ihtiyaç olduğu kaydedildi.
Açıklamada, Gazze ve Sudan'ın yanı sıra Güney Sudan, Haiti ve Mali'nin bazı bölgelerinde felaket boyutundaki açlığın endişe verici düzeye ulaştığı anlatıldı.
İhtiyaç duyulan bölgelere dair detaylı açıklamada, Gazze'deki durumun vahametini sürdürdüğü aktarılırken, "Nüfusun yüzde 91'i akut gıda güvensizliği yaşıyor ve bunların yüzde 16'sı felaket koşullarında yaşıyor." denildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, "Küresel insani ihtiyaçlar, yıkıcı çatışmalar, daha sık meydana gelen iklim felaketleri ve kapsamlı ekonomik çalkantılarla körüklenerek artıyor. Ancak finansman bu hızla baş edemiyor. WFP olarak, açlığın olmadığı bir dünya elde etmeye adadık kendimizi. Ancak oraya ulaşmak için uluslararası toplumdan acilen mali ve diplomatik desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.