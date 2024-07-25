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Dünya

G20 Dönem Başkanı Brezilya, dünyadaki açlığı sona erdirmek için girişim başlatacak

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, ülkesinin dönem başkanı olduğu ve Rio de Janeiro'da yapılacak G20 Zirvesi öncesi dünyadaki açlığı sona erdirmek amacıyla bir girişim başlatacağını duyurdu.

Nuri Aydın  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
G20 Dönem Başkanı Brezilya, dünyadaki açlığı sona erdirmek için girişim başlatacak

İstanbul

Lula da Silva, G20 ülkelerinin en büyük ekonomilerinin maliye ve kalkınma bakanlarının bir araya geldiği Rio de Janeiro'da "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü"nü tanıttı.

Buradaki konuşmasında Lula da Silva, "Açlık sadece dış faktörlerin değil her şeyden önce siyasi kararların bir sonucudur. Bugün dünya açlığı ortadan kaldırmaya yetecek kadar gıda üretmektedir. Geriye gıdaya erişim koşullarını yaratmak kalıyor." dedi.

Lula da Silva'nın girişimi katılımcı bakanlar tarafından coşkuyla karşılandı, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da desteğini ifade etti.

Brezilya'nın resmi ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, Maliye Bakanı Fernando Haddad, en zenginlerin serveti üzerinden yapılacak yüzde 2'lik vergilendirmenin girişim için yıllık 250 milyar dolar gelir sağlayacağını söyledi.

"Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü"

Bu görev gücü, Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından Brezilya'nın G20 dönem başkanlığını yürütmesi nedeniyle öncelikli konu olarak görülüyor.

Girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor.

Söz konusu girişimin G20 liderlerinin katılacağı 18-19 Kasım'daki zirvede resmen başlatılacağı kaydediliyor.

Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Lula da Silva'nın "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" girişimiyle Brezilya'nın G20 dönem başkanlığına damga vurmasını ve ülkesinin "yumuşak gücünü" yeniden ön plana çıkarmayı da amaçladığı belirtiliyor.

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