Dolar
32.99
Euro
35.90
Altın
2,374.89
ETH/USDT
3,175.30
BTC/USDT
64,189.00
BIST 100
11,008.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 50 uçuş iptal edildi

Almanya'da iklim aktivistlerinin, Frankfurt Havalimanı'nda gerçekleştirdiği eylem sebebiyle 50 uçuş iptal edildi.

Cüneyt Karadağ  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 50 uçuş iptal edildi

Berlin

İklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'ndaki hava trafiği, geçici olarak durduruldu ancak polisin eylemcilere müdahalesi sonrası gecikmeli olarak yeniden başladı.

Havalimanı Sözcüsü, eylem nedeniyle 50 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Letzte Generation (Son Nesil) grubunun X hesabından yapılan paylaşımda, "Petrol, gaz ve kömürün çıkarılmaya ve kullanılmaya devam edilmesi varlığımız için bir tehdittir. 2030'a kadar fosil yakıt kullanımını bırakın." ifadesi yer aldı.

Polis, 8 eylemciyi gözaltına alarak kimlik tespitinde bulunduktan sonra haklarında hava trafiğine tehlikeli müdahale ve izinsiz giriş nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu aktardı.

İklim aktivistleri, 24 Temmuz'da Köln-Bonn Havalimanı'ndaki hava trafiğini yaklaşık 3 saat boyunca felç etmişti.

İki gündür süren eylemler nedeniyle polisin, tüm havalimanlarındaki güvenliği artırma kararı aldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de geçen yıl 855 gazete, resmi ilan ve reklam yayımladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik Menüsü" hizmete sunuldu
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 gözaltı
Mersin'de sağanak etkili oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak

Benzer haberler

Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 50 uçuş iptal edildi

Almanya'da iklim aktivistlerinin eylemi nedeniyle Frankfurt Havalimanı'nda 50 uçuş iptal edildi

Almanya, Hamburg eyaletinde Şii cemaate ait bir merkez ve kuruluşları yasakladı

Almanya, İsrail'in UAD'nin danışma görüşünü ciddiye almasını istiyor

Mert Müldür'ün golü EURO 2024'ün "en güzel golü" seçildi

Mert Müldür'ün golü EURO 2024'ün "en güzel golü" seçildi
Almanya Hessen Eyaleti Bakanı Pentz'den, Türkiye-Almanya ilişkilerinde "güven ve işbirliği" vurgusu

Almanya Hessen Eyaleti Bakanı Pentz'den, Türkiye-Almanya ilişkilerinde "güven ve işbirliği" vurgusu
Almanya, Gazze'deki savaşa son verilmesi çağrısında bulundu

Almanya, Gazze'deki savaşa son verilmesi çağrısında bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet