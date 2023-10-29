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Dünya

"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, hayatını kaybetti.

Ayşe İrem Tiryaki  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
"Friends" dizisiyle tanınan oyuncu Matthew Perry hayatını kaybetti

Ankara

ABD basınındaki haberlere göre, klasikleşen sitcom dizisi "Friends"in "Chandler Bing"i olarak hafızalara kazınan Perry, Los Angeles'taki dairesinde ölü bulundu.

54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sınıf arkadaşı oyuncunun ölümüne ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Trudeau, "Matthew Perry'nin ölümü şok edici ve üzücü. Okul bahçesinde oynadığımız oyunları asla unutmayacağım ve dünyanın dört bir yanındaki insanların onun kendilerine verdiği neşeyi asla unutmayacağını biliyorum. Tüm o kahkahalar için teşekkürler Matthew. Seviliyordun ve özleneceksin." değerlendirmesini yaptı.

Amerikan film şirketi Warner Bros'dan yapılan yazılı açıklamada, Perry'nin şirketin çok önemli bir ismi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu üzücü günde ailesine, sevenlerine ve tüm sadık hayranlarına sevgilerimizi gönderiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren "bağımlılık" mücadelesine de değinmişti.

"Friends" dizisi, 1994 ve 2004 yıllarında NBC televizyon kanalında yayınlanmış ve bu dönemin en popüler yapımlarından biri haline gelmişti.

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