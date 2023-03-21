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Dünya

Freddy Kasırgası'nın vurduğu Malavi'de 427 kişi halen kayıp

Malavi'de Freddy Kasırgası sırasında kaybolan 427 kişiyi arama çalışmalarının halen sürdüğü bildirildi.

Tufan Aktaş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Freddy Kasırgası'nın vurduğu Malavi'de 427 kişi halen kayıp

İstanbul

Malavi Ulusal Afet Yönetim İdaresi, yaptığı açıklamada, sel ve heyelanlara yol açan kasırgadan ötürü 499 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1332 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaybolanların sayısının 427'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, Malavili yetkililerinin yanı sıra İngiltere'den gelen ekiplerin de bu kişileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Öte yandan, Tanzanya ve Zambiya'dan gönderilen helikopterlerin ulaşılamayan bölgelere insani yardım götürdüğü belirtildi.

Ülkede yerinden olan ve evini kaybedenlerin sayısı ise 500 bini geçti.

Kasırgadan etkilenen Mozambik'te 67, Madagaskar'da ise 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü, şubat ayında başlayan ve bir aydan fazla süren Freddy'nin, tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı.

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