Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu.
Paris
Fransa'da yapılan bir anket, halkın bir kısmının, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvarda üretildiği görüşünü paylaştığını ortaya koydu.
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Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre, Kovid-19'un doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 olarak belirlendi.
Ancak anket sonuçlarına göre, Fransızların yüzde 26'sı virüsün laboratuvarda üretildiğini düşünüyor. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) partizanlarının yüzde 40'ının Kovid-19'un üretiminin laboratuvarda "kasten" yapıldığını savunduğu belirtildi.
Çin'den maske siparişi
Öte yandan, kamu yayıncısı France Info'nun haberine göre, Fransa Çin'den bir milyar maske sipariş etti.
Ülkede virüsü taşıyan hastaları tedavi eden sağlık personelleri, bir süredir maske yetersizliğinden şikayet ediyor.
Evden 10 metreden fazla uzaklaşmak yasak
Ülkenin güneyinde Sanary-sur-Mer kasabasında salgın nedeniyle evden 10 metreden fazla uzaklaşılması yasaklandı.
Sanary-sur-Mer Belediye Başkanı Ferdinand Bernhard, yaptığı açıklamada, insanların bir kısmının serbest dolaşımın sınırlandırılmasına uymadığı için bu kararı aldığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.