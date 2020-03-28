Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Merkel’in İsrail’in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü

İsrail'lin, Kovid-19 salgını nedeniyle Almanya’dan solunum cihazı talep ettiği ancak Başbakan Merkel tarafından söz konusu talebin reddedildiği iddia edildi.

Esat Fırat   | 28.03.2020
Merkel’in İsrail’in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Almanya’dan solunum cihazı talep ettiği ancak Başbakan Angela Merkel tarafından söz konusu talebin reddedildiği iddia edildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun kısa bir süre önce Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele kapsamında solunum cihazı talep ettiği belirtildi.

Merkel’in söz konusu talebi olumsuz karşıladığı belirtilen haberde, başka ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun salı günü Almanya Şansölyesi ile telefonda görüştüğü ifade edilmiş, söz konusu görüşmeye ilişkin başka ayrıntı verilmemişti.

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’nin 25 Mart'taki haberinde, Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın yurt dışından gerekli tıbbi ekipmanı satın almak için ortak bir ekip kurduğu kaydedilmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 3 bin 460’a ulaşırken, 12 kişi de hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 117'ye ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 önlemleri artıyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711'e yükseldi
Japonya'dan DSÖ'ye 'Çin' eleştirisi

Benzer haberler

THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

THY iç hat biletlerinin satışlarına geçici süre için ara verdi

Irak Ticaret Bakanının üst düzey danışmanında Kovid-19 tespit edildi

Almanya'da 2019'da Müslümanlara yönelik 871 saldırı yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19 önlemleri artıyor

Dünya genelinde Kovid-19 önlemleri artıyor
Mehmetçik, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların odunlarını da kırıyor

Mehmetçik, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların odunlarını da kırıyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1019'a ulaştı