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Dünya

Fransız mucit Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti

Uçan kaykayın mucidi Franky Zapata, Manş'ın en dar yeri olan 35 kilometrelik Dover Boğazı'nı 22 dakikada uçarak geçti.

Ayşe Doğru   | 04.08.2019
Fransız mucit Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti

Ankara

Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

Zapata, Fransa'daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.

Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını sırtında taşıyor.

Frank Zapata, yakıt olarak kerosen kullandığı kaykayı ile Dover Boğazı'nı ilk geçme denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak yakıt ikmali platformuna inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.


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