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Dünya

ABD'de 24 saat içinde ikinci silahlı saldırı: 9 ölü

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Ayşe Doğru   | 04.08.2019
ABD'de 24 saat içinde ikinci silahlı saldırı: 9 ölü

Ankara

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentin Oregon bölgesinde yerel saatle 01.22'de bir barın önünde silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine yakın bölgedeki polisler, saldırıya müdahale etti ve saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirildi.

16 kişi yaralandı

Saldırgan dışında 9 kişinin öldüğü saldırıda, yaralanan 16 kişi yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Gazeteci Derek Myers, saldırganın ağır silahlı beyaz bir erkek olduğunu yazdı.

Polis ve FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

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