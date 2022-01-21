Dolar
13.41
Euro
15.21
Altın
1,834.22
ETH/USDT
2,855.40
BTC/USDT
38,835.00
BIST 100
2,008.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız Alstom 2022’de 7 bin 500 kişiyi işe alacak

Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Fransız Alstom şirketi, bu yıl dünya genelinde 7 bin 500 kişiyi istihdam edeceğini duyurdu.

Alaattin Doğru   | 21.01.2022
Fransız Alstom 2022’de 7 bin 500 kişiyi işe alacak

Ankara

Alstom’dan yapılan açıklamada, 2022 itibarıyla toplam siparişleri 77,8 milyar avroya ulaşan şirketin, bu talebi karşılamak için dünya genelinde 6 bin mühendis ve işletmecinin yanında, 1.500 işçi ve teknisyeni işe alacağı belirtildi.

Söz konusu istihdamın demir yolu malzemeleri ve hizmetlerine dair projelerde olacağı kaydedilen açıklamada, Avrupa’da 3 bin 900, Asya-Pasifik’te 1.700, Kuzey ve Güney Amerika'da 1.500, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da 400 pozisyon için alım yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, özellikle Fransa’da mühendislik ve sinyalizasyon alanları ile kaliteli üretim pozisyonlarında 1.000’den fazla kişinin istihdam edileceği ifade edildi.

Dün de Fransız hava yolu şirketi Airbus, Kovid-19 salgınında kötüleşen hava yolu sektöründe görülen iyileşmenin ardından bu yıl 6 bin kişiyi bünyesine katacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı görüldü
Avusturya, Avrupa'da kapsamlı Kovid-19 aşı zorunluluğu uygulayacak ilk ülke oldu
Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li milletvekili Kovid-19’a yakalandı
Japonya'da 5-11 yaş arasına ilk Kovid-19 aşısı onaylandı
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Fransız Alstom 2022’de 7 bin 500 kişiyi işe alacak

Fransız Alstom 2022’de 7 bin 500 kişiyi işe alacak