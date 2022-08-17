Dolar
17.95
Euro
18.28
Altın
1,766.23
ETH/USDT
1,834.20
BTC/USDT
23,283.00
BIST 100
2,980.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi

Fransa'da başkent Paris'i olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak, bugün ülkenin özellikle güney kesimini etkisi altına alarak faklı kentlerde sele yol açtı. Ülkede fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 13'e yükseltildi.

Esra Taşkın   | 17.08.2022
Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi

Paris

Fransa Meteoroloji İdaresi, güneydeki Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde öğlen saatlerinde ve akşam üstü şiddetli fırtınalar meydana geldiğini, yerel saatle 19.00 sularında fırtınaların şiddetinin azaldığını bildirdi.

Saint-Chamond ve Amberieu gibi farklı kentlerde rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı ve fırtınaların beraberinde dolunun etkili olduğu ifade edildi.

Sağanak sele dönüştü

Aynı bölgedeki farklı kentlerde yer yer sağanağın etkili olduğu aktarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lyon metropolüne bağlı Feyzin ve Saint-Genis-Laval kentlerinin yanı sıra Saint-Etienne kentinde sel meydana geldi.

"Turuncu" alarm

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış riski sebebiyle ülkede "turuncu" alarmdaki vilayet sayısı 8'den 13'e yükseltildi.

Ülkedeki diğer vilayetlerin tamamında aynı sebeple "sarı" alarm durumu devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Topçu Er Enes Gazi Özdemir'in ailesine taziye mesajı
Diyarbakır annelerinin "dirayetli duruşu" Evlat Nöbeti Çalıştayı'nda ele alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos depremi' paylaşımı
İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Benzer haberler

Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi

Fransa'nın farklı kentlerinde sel meydana geldi

Aşırı sıcakların etkili olduğu İngiltere'nin bir kasabasında şiddetli yağış hayatı felç etti

Fransa'da sahalara yönelik sulama yasağı futbol kulüplerini endişelendiriyor

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış için 'turuncu' alarmdaki vilayet sayısı 8'e çıktı

Fransa'da fırtına ve yoğun yağış için 'turuncu' alarmdaki vilayet sayısı 8'e çıktı
İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü

İran'da temmuzun sonunda meydana gelen sel felaketinin bilançosu: 96 ölü
Afganistan'da son bir haftada sel felaketleri nedeniyle en az 90 kişi öldü

Afganistan'da son bir haftada sel felaketleri nedeniyle en az 90 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet