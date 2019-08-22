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Dünya

Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor

İngiltere, YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunan Fransa'nın girişiminin sonuç vermemesi üzerine devreye girdi.

Mohamad Misto,Selen Temizer   | 22.08.2019
Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor

Ankara

Fransa'dan sonra İngiltere de terör örgütü YPG/PKK ile muhalif Kürtler arasında ara buluculuk için adım attı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İngiltere, Fransa'nın YPG/PKK ile Suriyeli muhalif Kürtlerin meşru temsilcisi sayılan ENKS arasındaki sorunları çözme girişiminin sonuç vermemesi üzerine devreye girdi.

Fransızlar, temmuz başında, ENKS'li temsilcilerle bir araya gelmiş ve YPG/PKK ile "barıştırma" teklifinde bulunmuştu.

ENKS, Fransız yetkililerin örgütün işgal ettiği bölgelerde ofis açma gibi önerilerini değerlendirdi ancak kendi aralarında uzlaşıya varamadı.

Bunun üzerine dün sabah İngiliz bir heyet, ABD'nin yönlendirmesi üzerine aynı konuyu görüşmek için Kamışlı'ya gitti.

İngiliz yetkililerin temaslarının sürdüğü, ENKS'nin tutumunun, heyetin sunacağı önerilerin uygulanabilirliğine bağlı olduğu belirtildi.

YPG/PKK ve ENKS arasındaki sorun

Kendini Suriyeli Kürtlerin temsilcisi olarak gören terör örgütü YPG/PKK, elindeki silah gücüyle işgal ettiği bölgelerdeki muhalif sesleri bastırıyor.

Örgüt daha önce birçok kez ENKS üyelerini alıkoymuş, bu çatı altındaki siyasi partilerin ofislerini yakmış veya kapılarına kilit vurmuştu.

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