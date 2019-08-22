Euro
6.40
Dolar
5.76
BIST 100
94,845.98
Altın
1,498.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'da dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

Hollanda'nın Utrecht kentinde 12 bin 500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı.

Abdullah Aşıran   | 22.08.2019
Hollanda'da dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

Hollanda

Hollanda'nın Utrecht kentinde, 12 bin 500 bisiklet kapasiteli dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı.

Ülkede tren garlarının merkezi sayılan Utrecht Tren Garı'nın yanındaki İstasyon Meydanı'nın altında bulunan "İstasyon Meydanı Bisiklet Parkı", 12 bin 500 bisiklet kapasitesi ile dünyanın en büyük bisiklet parkı unvanına sahip oldu.

Meydanın adını aldığı parkın 2 yıl önce açılan 7 bin 500 bisiklet kapasiteli birinci kısmından sonra bu hafta resmi törenle açılan 5 bin bisiklet kapasiteli ikinci kısmı da hizmete girdi.

Üç katlı olan 350 metre yüksekliğindeki parkın zemin ve sonuncu katlarını bisikletini günlük park edenler, bin 800 bisiklet kapasiteli orta katı ise abone olanlar kullanabiliyor.

Parka giriş ve çıkışlar, toplu taşıma kartı ya da parktan alınan ödünç kartın okutulmasıyla mümkün oluyor.

Araba garajlarında olduğu gibi parkın girişinde ve bisikletlerin muhafaza edildiği sıralarda bulunan elektronik panolar, parktaki boş ve dolu yerleri gösteriyor.

Parkta, bisikletlerin yerini unutmamak için bisikletlerin muhafaza edildiği sıralar numaralar ile belirlenirken, bisiklet raflarında da numaralandırma sistemi uygulanıyor.

Gece gündüz açık olan ve ilk 24 saat park etmenin ücretsiz olduğu parkta, bisikletin bir günden fazla park edilmesi halinde ikinci günden itibaren her gün için 1,25 avro ödenmesi gerekiyor. Parka abone olanlar ise yıllık 75 avro ödüyor.

"Bisikletler diyarı" olarak bilinen 17 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 23 milyon bisiklet ve en işlek bisiklet yolları Utrecht kentinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği

Benzer haberler

Hollanda'da dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

Hollanda'da dünyanın en büyük bisiklet parkı açıldı

Toplu taşımanın 'pedallı filikaları'

'Gençlik bir kere yaşanır' dedi bisikletle yollara düştü

'Türkiye'de her şehrin farklı güzelliği var'

'Türkiye'de her şehrin farklı güzelliği var'
Dünya turu yapan Alman bisikletçiler Türkiye'yi keşfe İstanbul'dan başladı

Dünya turu yapan Alman bisikletçiler Türkiye'yi keşfe İstanbul'dan başladı
'Köyümü Hollanda'ya tercih ederim'

'Köyümü Hollanda'ya tercih ederim'