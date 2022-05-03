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Dünya

Fransa'dan, Mali'nin savunma anlaşmalarından çekilme kararına tepki

Fransa, Mali ile yapılan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarından Bamako yönetiminin tek taraflı fesih kararını ”gayri meşru” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Esra Taşkın   | 03.05.2022
Fransa'dan, Mali'nin savunma anlaşmalarından çekilme kararına tepki

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın, Mali'deki geçici yönetiminin bu kararından 2 Mayıs'ta haberdar edildiği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın, kararı "gayrı meşru" olarak nitelendirdiği kaydedildi.

Fransa'nın bölgedeki Barkhane güçleri tarafından, ikili hukuki çerçevenin herhangi bir şekilde ihlalinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Ayrıca Fransa'nın, Mali'deki askeri unsurlarını çekmeye devam edeceği de ifade edildi.

Mali'deki cunta yönetimi, 2014'te imzalanan savunma alanındaki iş birliği anlaşmalarının Fransa'nın, Mali'nin egemenlik hakkını çeşitli şekillerde ihlal etmesi nedeniyle feshedildiğini belirtmişti.

Bu ihlallere gerekçe olarak Fransa'nın Barkhane Operasyonundaki asker sayısını Mali'ye danışmadan azaltmaya karar vermesi, Barkhane ve Takuba Görev Gücü'nün faaliyetlerini Mali'yi haberdar etmeden sonlandırması ve Fransız askeri uçaklarının izinsiz uçuş yapması gösterilmişti.

İki ülke arasındaki ilk kriz Wagner paralı askerlerinin Mali'de konuşlandığı iddialarıyla başlamıştı.

Fransa, iddiaların ortaya atıldığı Ekim 2021'den beri üst üste çeşitli krizler yaşadığı Mali'den çekileceğini ve Barkhane Operasyonu'nu sonlandıracağını duyurmuştu.

Fransa, yaklaşık 300 askerin bulunduğu Gossi'deki üsten 19 Nisan'da çekilmişti.


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