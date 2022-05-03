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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Mariupol'den bugün 101 sivil tahliye edildi

BM, Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kentinden bugün 101 sivilin tahliye edildiğini bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 03.05.2022
BM: Mariupol'den bugün 101 sivil tahliye edildi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Osnat Lubrani, yazılı açıklamasında, BM'nin yerel ortakları ve Kızılhaç Komitesi'nin iş birliğinde, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivilleri tahliye etme işleminin sürdüğünü belirtti.

Lubrani, 29 Nisan'da başlayan tahliye işlemleri kapsamında bugün, 2 aydır mahsur durumdaki 101 sivilin başarılı bir şekilde

03.05.2022

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Ukrayna Sözcüsü Saviano Abreu, dün Azovstal tesisinde yaklaşık 2 ay mahsur kalan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlının buradan Zaporijya'ya tahliye işlemlerinin devam ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 193 sivilin hayatını kaybettiğini, bunlardan 227'sini çocukların oluşturduğunu duyurdu.

Çatışmalarda 3 bin 353 sivilin de yaralandığı, can kaybı sayısının daha fazla olabileceği kaydedildi.

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