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Dünya

Fransa'da TotalEnergies'ye "sahte çevrecilik"ten ön soruşturma

Çevreci 3 derneğin suç duyurusunda, TotalEnergies, "göz boyayıcı çevreci hedefler koyup aksini yapmak" ile suçlanıyor.

Alaattin Doğru   | 26.01.2023
Fransa'da TotalEnergies'ye "sahte çevrecilik"ten ön soruşturma

Ankara

Fransa'da savcılığın, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarında aldatma yoluna gittiği gerekçesiyle çevreci derneklerin hakkında suç duyurusunda bulunduğu TotalEnergies şirketine ön soruşturma açtığı ortaya çıktı.

Fransız Mediapart gazetesinin haberine göre, Nanterre Savcılığı, 3 çevreci derneğin 2020'de TotalEnergies hakkında "aldatıcı ticari uygulamalar" gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine 2021'de ön soruşturma başlattı.

Wild Legal, Sea Shepherd France et Darwin Climax Coalitions adlı çevreci derneklerinin talebiyle açılan ön soruşturma, Rekabet, Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi (DGCCRF) bünyesindeki 2 müfettiş tarafından yürütülüyor.

Dernekler Fransız enerji devi TotalEnergies'yi, "üretim faaliyetlerinde başkalarına ait mülke zarar vererek veya bozulmasına suç ortaklığı yaparak çevreyi tahrip etmek ve bunu göz boyayıcı hedefler koyarak örtmek" ile suçluyor.

Şirket "sıfır karbon" hedefinin aksine faaliyet yürütmekle suçlanıyor

TotalEnergies 2020'de, iklim değişikliğiyle mücadele programları arasına, 2050'ye kadar "sıfır karbon" hedefi koymuştu.

Ancak şirketin, bu hedefiyle çelişerek 2022'de fosil yakıtların çıkarılmasıyla ilgili yaklaşık 20 yeni projeyi hayata geçirerek bu alandaki faaliyetlerini azaltmak yerine daha da genişlettiği ifade ediliyor.

TotalEnergies'nin 2030'a kadar enerji yatırımlarının yüzde 70'ini fosil yakıtlara ayırdığı belirtiliyor.

Sadece Uganda'da 2025'e kadar 400 petrol sondaj kuyusu açmayı hedeflediği ileri sürülen şirketin ayrıca gaz üretimini de üçte bir oranında artırmak istediği kaydediliyor.

TotalEnergies 2021'de açılan ön soruşturma hakkında bilgilerinin olmadığını savundu

Daha önce de çevreye zarar vermekle suçlanan TotalEnergies hakkında ilk defa "sahte çevrecilikten" adli bir soruşturma açılmış oldu.

Ülkede, aldatıcı ticari faaliyetlerde bulunduğu kanıtlanan şirketlerin temsilcileri, 2 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Mediapart gazetesi, iletişime geçtikleri şirketin, soruşturmaya ilişkin herhangi bir bilgilerinin olmadığını aktardığını yazdı.

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