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Dünya

ABD'de yasa dışı sınır geçişleri geçen aya göre yüzde 97 azaldı

Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan ABD'ye gelen düzensiz göçmenlerin yasa dışı sınır geçişleri, aralık ayına göre yüzde 97 azaldı.

Salih Okuroğlu   | 26.01.2023
ABD'de yasa dışı sınır geçişleri geçen aya göre yüzde 97 azaldı Fotoğraf: Carlos A. Moreno/AA

Ankara

ABD yetkilileri, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenleri, Meksika sınırında 17-24 Ocak aralığındaki 7 günlük süre boyunca günde ortalama 115 defa engelledi. Bu sayının Aralık 2022'nin ikinci haftasında 3 bin 367 olduğu belirtildi.

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Ocak 2023 sayılarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği 2021'den bu yana en düşük seviyesinde olduğu ve geçen aya göre de yüzde 97 düşüş gösterdiği belirtildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, genişletilmiş sınır önlemlerinin işe yaradığını belirterek bazı eyaletlerin oldukça etkili bu uygulamaya engel olup, ABD'nin güney sınırında daha fazla düzensiz göçe sebebiyet vermesinin anlaşılamaz olduğunu söyledi.

Öte yandan, Biden'ın 5 Ocak'ta açıkladığı göçmenlerin, acil insani gerekçelerle, geçici süre ülkede kalmasına izin veren karar, Cumhuriyetçilerin yönetimindeki eyaletler tarafından eleştirildi.

Texas ve Cumhuriyetçilerin yönettiği diğer 19 eyalet, düzensiz göçü artıracağı gerekçesiyle Biden'ın 5 Ocak'ta duyurduğu programın durdurulması için dün dava açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021'de göreve başlamasından bu yana Meksika sınırına gelen Küba ve Nikaragualı düzensiz göçmenlerin sayısı, Aralık 2022’de en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Başkan Biden, 5 Ocak'ta Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan göçmenlerin, acil insani gerekçelerle, geçici süre ülkede kalmasına izin veren karar kapsamında ABD'ye alınabileceğini söylemişti.

Biden, bu kapsamda ayda yaklaşık 30 bin göçmenin kabul edileceğini belirterek göçmenlerin çevrim içi başvuru yapmaları, uçak biletlerini ödemeleri ve finansal sponsor bulmaları halinde 2 yıl ülkede yaşamalarına ve çalışmalarına izin verileceğini kaydetmişti.

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