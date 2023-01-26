TİKA'dan Bangladeş'teki Nazmiye Demirel Kliniğine tadilat ve donanım desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş’teki Nazmiye Demirel Kliniğinde tadilat çalışması gerçekleştirdi ve donanım desteğinde bulundu.
Ankara
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel halkın sağlık imkanlarına erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Bangladeş’in güneyindeki liman şehri Chittagong’da Nazmiye Demirel Kliniğine tadilat ve donanım desteği verildi.
Kliniğin açılış törenine, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Chittagong Belediye Başkanı Rezaul Karim Chowdhury, Türkiye'nin Chittagong Fahri Konsolosu Selahaddin Kasım Han ve TİKA Bangladeş Koordinatörü Şevki Mert Barış katıldı.
Klinik, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin bir sembolü
Törende konuşan Büyükelçi Turan, Ankara ile Dakka arasındaki sağlık, tarım ve kültürel alanlarda artan temaslara dikkat çekerek kliniğin iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin bir sembolü olduğunu belirtti.
Chittagong Belediye Başkanı Chowdhury de Türkiye’nin kültürel, sağlık ve sosyal alanlarda Bangladeş ile geliştirdiği diplomatik ilişkilere işaret ederek TİKA'nın verdiği bu desteğin Bangladeş tarafından her zaman hatırlanacağını kaydetti.
Chowdhury, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının gelecekte daha da güçleneceğine emin olduğunu dile getirdi.
TİKA Koordinatörü Barış da TİKA’nın Bangladeş’teki faaliyetlerine devam edeceğini belirterek iki ülke halkları arasındaki samimi bağların gelecekteki faaliyetler için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.
Barış, Nazmiye Demirel Kliniğinin Chittagong halkının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmasını dilediğini ifade etti.
Nazmiye Demirel Kliniği
Türkiye'nin Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 26-27 Mart 1997'de Bangladeş’i ziyareti sırasında Bangladeş makamlarınca iki ülke arasındaki dostluk bağlarının göstergesi olarak kliniğe Nazmiye Demirel’in ismi verilmişti.
Bangladeş’in ikinci büyük şehri Chittagong’da bulunan Nazmiye Demirel Kliniğinin hizmet koşullarını iyileştiren TİKA, tamamladığı proje ile binlerce ihtiyaç sahibine sağlık hizmeti ulaştırmayı hedefliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.