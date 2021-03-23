Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 344 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 344 kişi yaşamını yitirdi.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 792 artışla 4 milyon 298 bin 395'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 344 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 648'e çıktı.
Hastanelerde 4 bin 548'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 488 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 282 bin 885'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 355 bin 811'e çıktı, bunlardan 2 milyon 480 bin 321'ine ikinci doz aşı uygulandı.
Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde Kovid-19'a yakalanan Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Borne'nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.