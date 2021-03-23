Euro
9.39
Dolar
7.83
BIST 100
1,379.25
Altın
1,739.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, kurumlar arasında uzlaşı çağrısında bulunarak, yürütme otoritesine desteğini belirtti.

Çağrı Koşak   | 23.03.2021
Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu

Trablus

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Muhammed el-Menfi Trablus'taki ofisinde Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Koordinatörü Raisedon Zenenga'yı kabul etti.

Yeni yürütme otoritesinin Cenevre'de alınan kararlara bağlı olduğuna işaret eden Menfi, kurumlar arasında kapsamlı bir uzlaşının sağlanması, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve 5+5 Ortak Askeri Komite'nin çalışmalarına devam etmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kubis ise BM ve UNSMIL'in Libya'da istikrar ve siyasi çözümden yana olduğunu kaydederek, devlet kurumlarının birleştirilmesi yönündeki tüm çabalara ve 5+5 Ortak Askeri Komite'ye destek verdiklerini vurguladı.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan 344 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti
New York'ta Kovid-19 aşılamasında yaş sınırı 50'ye indirildi

Benzer haberler

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, kurumlar arası uzlaşı çağrısında bulundu

İtalya Dışişleri Bakanı Maio, Libya'da hükümet yetkilileriyle 'ikili ilişkileri' değerlendirdi

Libya'daki Rus Wagner paralı askerlerinin Sirte ile Cufra arasına toprak set çekmeye çalıştıkları belirlendi

Libya'nın doğusundaki Abidat kabilesi, Hafter'e bağlı güçlerin ihlallerine karşı çıktı

Libya'nın doğusundaki Abidat kabilesi, Hafter'e bağlı güçlerin ihlallerine karşı çıktı
Libya'daki El-Cela Devlet Hastanesi: Bingazi'ye dün düzenlenen saldırıda 8 çocuk yaralandı

Libya'daki El-Cela Devlet Hastanesi: Bingazi'ye dün düzenlenen saldırıda 8 çocuk yaralandı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Düzensiz göç, Avrupa sorunudur

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Düzensiz göç, Avrupa sorunudur