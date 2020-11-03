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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 03.11.2020
Fransa'da son 24 saatte hastanelerde 426 kişi öldü

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi yaşamını yitirdi.


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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 330 artışla 1 milyon 502 bin 763'e ulaştı. 

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 426 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 428 olmak üzere 854 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 289'a yükseldi. 

Hastanelerde 3 bin 878'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 265 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1610 artışla 120 bin 714'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'da kaldı. Bu oran uzun aradan sonra ilk kez yükselmedi. 

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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