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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 406 vaka görüldü.

Yusuf Özcan   | 11.09.2020
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 Kovid-19 vakası tespit edildi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki günlük vaka sayısı iki gündür 9 binin üzerinde seyrediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 406 artışla 363 bin 350’ye yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 635'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 155 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 317 artışla 89 bin 59 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa’da dün bir günde 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Başbakan Jean Castex, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 hastaları için izolasyon süresinin 14 günden 7 güne indirileceğini duyurmuştu. Castex, salgın açısından kırmızı kategoride yer alan bölgelerin sayısının 42’ye çıktığını kaydetmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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