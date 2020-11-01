Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,884.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AA muhabiri Tezcan Ekizler, CEP yayınını gerçekleştiriyor
logo
Dünya

Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 46 bin 290 vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 01.11.2020
Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 46 bin 290 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e çıktı.

Son 7 günde tedavi altına alınan 17 bin 450 kişiden 2 bin 605'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,4'e yükseldi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 236 bini geçti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 46 bin 290 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 700 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı

İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 25 eyalete giriş-çıkışlar yasaklandı
Senegalliler, Erdoğan'ın boykot çağrısını desteklerken yerel üretimin de güçlendirilmesini istiyor

Senegalliler, Erdoğan'ın boykot çağrısını desteklerken yerel üretimin de güçlendirilmesini istiyor