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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, gelecek günlerde Kovid-19'a karşı ek tedbirlerin alınacağını belirtti.

Yusuf Özcan   | 29.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 348 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 770 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 348 kişi hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 800'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 770 artışla 3 milyon 130 bin 629'a yükseldi.

Son 7 günde hastanelere tedaviye alınan 11 bin 219 kişiden 1800'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 349 bin 517'ye çıktı.

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, basına yaptığı açıklamada, ülkede 16 Ocak'tan bu yana 18.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının salgının yayılmasını önlemek için yeterli olmadığını belirtti.

Gelecek günlerde salgına karşı ek tedbirlerin alınacağını ifade eden Attal, şubat sonuna kadar 2,5 milyon kişiye aşı yapılacağını söyledi.

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