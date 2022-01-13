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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, Kovid-19 salgınında virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 240 bin 304'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 13.01.2022
Fransa'da son 24 saatte 305 bin 322 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 225 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 530'a çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 305 bin 322 artışla 13 milyon 240 bin 304'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 939'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 154 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, Paris İdari Mahkemesinin başkentte açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını askıya aldığı belirtildi.


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