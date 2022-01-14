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Dünya

ABD: Rusya ile diplomasiye de ekonomik yaptırımlara da hazırız

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ile Ukrayna konusunda diplomasiye de işgal durumunda Rusya'ya ekonomik yaptırımlara da hazır olduklarını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 14.01.2022
ABD: Rusya ile diplomasiye de ekonomik yaptırımlara da hazırız

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Rusya ile Ukrayna konusunda Cenevre, Brüksel ve Viyana'da yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Söz konusu görüşmelerde hem ABD'nin hem de Rusya'nın endişe konularını dile getirdiğini aktaran Sullivan, ilerleme kaydedilebilecek ya da kaydedilemeyecek alanları da açıkça dile getirdiklerini belirtti.

Sullivan, "Görüşmeler samimi ve doğrudandı. İşe yarar görüşmelerdi. Bu görüşmeler bize ve Rusya'ya üzerinde düşünülecek malzemeler verdi." dedi.

Görüşmelerin ardından müttefikleri ile sürecin nasıl devam edeceği konusunu konuşacaklarını kaydeden Sulivan, "Avrupa-Atlantik'in güvenliği ve istikrarını geliştirmek için diplomasiye hazırız. Aynı şekilde Rusya başka bir yol seçerse buna karşılık vermeye de hazırız. Ortaklarımızla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda uygulanacak sert ekonomik yaptırımlar konusunda yoğun iş birliğimiz devam ediyor." dedi.

Sullivan, hala işgal riskinin "yüksek" olduğunu söyledi

Sullivan, ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumak için desteğinin devam ettiğini vurgulayarak, "Rusya'ya, askeri müdahalenin bedelleri ve sonuçlarını açıkça söyledik." ifadesini kullandı.

Rusya ile görüşmelerin devamı için yeni bir tarih belirlenmediğine işaret eden Sullivan hem müttefikleri ile hem de Rusya ile irtibatlarının süreceğini söyledi.

Sullivan, ABD istihbaratının henüz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine ilişkin kesin bir yargıya ulaşmadığını, diğer yandan da Rusya'nın sınıra 10 binlerce asker yığdığını ve işgal riskinin "yüksek" olduğunu kaydetti.

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