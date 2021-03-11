Euro
8.98
Dolar
7.48
BIST 100
1,556.49
Altın
1,724.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, Sağlık Bakanı Olivier Veran "Salgının bu ritimde devam etmesi halinde gereken tüm önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasında bulundu.

Yusuf Özcan   | 11.03.2021
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı sayısı 89 bin 856'ya çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 27 bin 166 artışla 3 milyon 990 bin 331'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 992'si yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 858 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1414 artışla 270 bin 433'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 4 milyon 321 bin 474'e çıktı, bunlardan 2 milyon 102 bin 490'ına ikinci doz aşı vuruldu.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgının durumunun endişe verici olduğunu belirtti.

"Salgının bu ritimde devam etmesi halinde gereken tüm önlemleri almak zorunda kalacağız." ifadesini kullanan Veran, başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yoğun bakım servislerinde tedavi görenlerin sayısının her geçen gün yükseldiğine dikkati çekti.

Veran, bölgede her 12 dakikada bir kişi yoğun bakıma alındığını, onlarca hatta yüzlerce hastanın başka bölgelerdeki hastanelere nakledileceğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Avrupa Birliği (AB) dışındaki bazı ülkelere getirilen seyahat kısıtlamasının yumuşatıldığı belirtildi.

Fransa'dan yolcuların artık mazeret bildirmeden Avustralya, Güney Kore, İsrail, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Singapur'a gidebileceği ifade edilen açıklamada, bu ülkelerden Fransa'ya gelen yolculardan da son 72 saatte yapılan negatif Kovid-19 testi isteneceği kaydedildi.

Fransa, 31 Ocak'tan itibaren AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları zaruri haller dışında yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi
Tunus ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor
ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 27 bin 166 Kovid-19 vakası tespit edildi

DSÖ, COVAX kapsamında ülkelere mayısa kadar 237 milyon Kovid-19 aşısı ulaştırmayı hedefliyor

ABD Başkanı Biden 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 673 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 46 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi

AB, Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi