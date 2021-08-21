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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 319 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da günlük yeni tip koronavirüs vaka sayılarında art arda iki gündür düşüş görülürken son 24 saatte 22 bin 319 vaka tespit edildi.

Alaattin Doğru   | 21.08.2021
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 319 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tanı konulan 22 bin 319 Kovid-19 vakasıyla, ülkede kaydedilen toplam vaka sayısı 6 milyon 579 bin 605'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 264'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 91'i yoğun bakımdaki 10 bin 515 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yoğun bakıma alınanların sayısı 214 oldu.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,3'e düştü.

Nüfusun yüzde 70'ine aşının ilk dozu uygulandı

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 312 bin 110'a ulaştı, 40 milyon 902 bin 443 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 83 milyon 700 bine yakın doz aşı uygulandığını açıklayan Sağlık Bakanlığı, ilk dozun uygulandığı kişi sayısının Fransa'nın toplam nüfusunun yüzde 70,2'sine, aşılarını tamamlayan kişi sayısının da nüfusun yüzde 60,7'sine ulaştığını bildirdi.

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