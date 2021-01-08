Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edildi.

Yusuf Özcan   | 08.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 281 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 431'e çıktı. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 814 artışla 2 milyon 747 bin 135'e yükseldi,

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 8 bin 483 kişiden 1313'ü yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6'ya yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Ocak'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları olmak üzere 80 binden fazla kişiye aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var
Twitter, Batı üretimi Kovid-19 aşılarının 'güvensiz' olduğunu savunan Hamaney'in paylaşımını kaldırdı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 89 milyonu geçti
Mısır’daki Ezher Kurumu: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar 'şehit' statüsündedir

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü

DSÖ: Düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunun henüz aşı almadığına dair açık bir sorun var

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 89 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 89 milyonu geçti
Mısır’daki Ezher Kurumu: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar 'şehit' statüsündedir

Mısır’daki Ezher Kurumu: Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Müslümanlar 'şehit' statüsündedir
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 620 kişi hayatını kaybetti