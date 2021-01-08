Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edildi.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 281 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 431'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 814 artışla 2 milyon 747 bin 135'e yükseldi,
Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 8 bin 483 kişiden 1313'ü yoğun bakımda yatıyor.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6'ya yükseldi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Ocak'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları olmak üzere 80 binden fazla kişiye aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.