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Dünya

Fransa'da Senato yeni terörle mücadele yasasını onayladı

Fransa'da parlamentonun üst kanadı Senato, 3 Haziran'da Ulusal Mecliste onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti.

Alaattin Doğru   | 30.06.2021
Fransa'da Senato yeni terörle mücadele yasasını onayladı

Paris

Senatoda dün gece yapılan oylamada, 2015'teki saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getirecek tasarı 27'ye karşı 251 evet oyuyla kabul edildi. Oylamada, 66 senatör ise çekimser kaldı.

Senatörler, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini onayladı.

Diğer yandan Senato, terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılmasını kabul etmedi, bunun yerine bu kişilerin sadece sosyal rehabilitasyona değil izlenmesini öngören adli tedbiri tasarıya dahil etti.

Tasarının ilk halinde bulunan istihbarat kısmındaki, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımını aynen kabul eden Senato, bu tekniğin URL bağlantılarına genişletilmesini ise deneme süresiyle sınırladı.

En hassas dokümanlar, gizlilik kaldırılmasından muaf tutuldu

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin serbest hale getirilmesini onaylayan Senato, bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin kaldırılmasından istisna tutulmasını dahil etti.

Senato ayrıca, terör eylemiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle ibadet yerlerini ve ona bağlı mekanları da kapatmaya olanak sağlayan maddeyi, "ibadet yerinin yöneticisi ya da tüzel bir kişi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yönetilen, işletilen veya finanse edilen yerleri" de kapsayacak şekilde genişletti.

Solcu senatörler, yasa tasarısına ve yapılan değişikliklere sert tepki gösterdi.

Senatoda, tasarının Ulusal Mecliste onaylanan metin üzerinde değişiklik yapılarak kabul edilmesi, doğrudan yasalaşmasının önüne geçti.

Tasarının yasalaşması için milletvekilleri ve senatörlerin ortak bir metin üzerinde uzlaşması gerekiyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, tasarı parlamentonun iki kanadında da yeniden ele alınacak ancak son söz Ulusal Mecliste olacak.


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