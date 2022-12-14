Dolar
18.63
Euro
19.85
Altın
1,810.31
ETH/USDT
1,340.70
BTC/USDT
18,068.00
BIST 100
5,066.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzü ile buluştu
logo
Dünya

Fransa'da savcılık, Macron'un danışma şirketi McKinsey ile partisinde arama yapmış

Fransa'da, savcılığın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçildiği iki seçimin kampanyalarına müdahale etmekle suçlanan, Elysee Sarayı'na danışmanlık yapan şirket McKinsey ile Macron'un partisinin binalarında arama başlattığı ortaya çıktı.

Alaattin Doğru   | 14.12.2022
Fransa'da savcılık, Macron'un danışma şirketi McKinsey ile partisinde arama yapmış

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi (PNF), Macron'un cumhurbaşkanı olarak çıktığı 2017 ve 2022'deki seçimlerin kampanyalarına müdahale etmek ve bazı konularda iltimaslardan yararlanmakla suçlanan McKinsey şirketi ile Rönesans Partisi'nin merkezlerinde dün arama yaptı.

Fransız basını, Elysee Sarayı ve hükümete danışmanlık yapan McKinsey'in, Macron'un cumhurbaşkanı seçildiği 2017 ile 2022'deki seçim kampanyalarına müdahale ettiğini, şirkete ayrıcalık tanındığını ve sözleşmede belirtilen miktarın üstünde ödeme yapıldığını yazdı.

PNF, suçlamalara ilişkin ekim ayında 2 soruşturma açmıştı.

Kasımda basına yansıyan soruşturmalara ilişkin konuşan Macron ise, "Hiçbir şeyden korkmuyorum, soruşturmanın merkezinde olduğumu düşünmüyorum." açıklamasını yapmıştı.

Mckinsey daha önce de vergi kaçırmakla suçlanmış, Macron şirketi savunmuştu

Fransa Senatosunca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.

Raporda, 2018-2021'de şirket ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Macron, Senato'nun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.

PNF 6 Nisan'da, Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketi hakkında vergi kaçırma ön soruşturması açtığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu'nun yargılandığı "YSK üyelerine hakaret" davasında karar
Erciyes'te kar yağışı etkili oluyor
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 18 kişi yaralandı
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan'la özel temsilciler aracılığıyla görüşmeler devam ediyor
Tırla çarpışan ambulanstaki hasta çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Benzer haberler

Fransa'da savcılık, Macron'un danışma şirketi McKinsey ile partisinde arama yapmış

Fransa'da savcılık, Macron'un danışma şirketi McKinsey ile partisinde arama yapmış

Fransa-Fas maçı öncesi Paris'te yoğun güvenlik tedbirleri alındı

Fas ve Fransa maçı öncesi Lübnan’da iç savaşın yaralarının yeniden açılabileceği endişesi

Nordin Amrabat: Dünya Kupası'nı Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum

Nordin Amrabat: Dünya Kupası'nı Faslı futbolcuların ellerinde hayal edebiliyorum
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında ele geçirilen nakit para 1,5 milyon avro

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında ele geçirilen nakit para 1,5 milyon avro
Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi

Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet