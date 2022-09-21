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Dünya

Fransa'da Şanzelize Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek

Fransa'nın başkenti Paris'teki Şanzelize Caddesi'ne yıl sonunda yerleştirilen ışıklı süslemeler enerji tasarrufu için erken söndürülecek.

Esra Taşkın   | 21.09.2022
Fransa'da Şanzelize Caddesi'ndeki ışıklı süslemeler tasarruf için erken söndürülecek

Paris

Şanzelize Caddesi Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki enerji tasarrufunda atılan adımlar anımsatılarak cadde için alınan kararlara değinildi.

Açıklamada, "ışıklı Noel süslemelerinin" bu yıl 7 hafta yerine 6 hafta yakılacağı, 24 ve 31 Aralık istisna olmakla birlikte ışıkların her gece 2 saat daha erken olmak üzere saat 23.45'te söndürüleceği aktarıldı.

Bu adımlarla ışıklı süslemelerin enerji tüketiminde yüzde 44 azalma sağlanacağı ifade edildi.

Işıklı Noel süslemeleri, 20 Kasım 2022 ile 2 Ocak 2023 arası yakılacak.

Ayrıca Komite'nin Şanzelize Caddesi'ndeki butik, vitrin ve ekranların aydınlatmalarının saat 22.00-07.00 arası kapatılmasına karar verdiği aktarılan açıklamada, bu adımın hemen yürürlüğe girdiği belirtildi.

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